Фракции ЛДПР в краевом парламенте отказали в выделении служебных машин

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Как сообщает лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олег Постников в «Фейсбуке» и «Вконтакте», на этой неделе двум депутатам фракции было отказано в выделении служебных автомобилей. В итоге, под угрозой срыва оказались все плановые поездки и приём граждан в нескольких территориях.

«Этакая маленькая месть за то, что поднят большой вопрос. Смешно право слово. Теперь обратим особое внимание на эту услугу: сколько, как и кому», — пишет Олег Постников.

По данным фракции ЛДПР, в этом году на транспортные услуги Законодательное собрание Пермского края потратит 57 млн руб.

Как сообщили в аппарате краевого парламента, речь идет о соблюдении трудового регламента. Отказано депутатам было не по фракционному признаку, а в связи с тем, что несвоевременно были поданы документы на командировки в Кизел, в Частые и в Чусовой.

«Новый компаньон»