В Прикамье за три года планируется построить 17 детсадов

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Во вторник, 23 мая, на заседании совета глав муниципалитетов министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина представила проект программы по развитию объектов образования на 2017-2021 годы, в который планируется включить строительство 25 школ в Прикамье. Из них 14 — новые школы взамен тех, которые находятся в ветхом состоянии и ещё 11 — дополнительные школы. Всего речь идёт о создании 15 тыс. учебных мест.

Глава региона Максим Решетников уточнил, что финансировать эти объекты предлагается отдельной строкой в краевом бюджете. Прежде всего, будут строиться школы взамен ветхих зданий и уж потом в тех районах, где общеобразовательные учреждения переполнены.

Глава Бардымского района Сергей Ибраев подтвердил, что в его районе планируется строительство двух школ: одной — в 2019 году и второй — в 2021. Сейчас здания этих школ деревянные и реконструкции не подлежат.

Максим Решетников также озвучил, что кроме строительства новых школ, в крае в ближайшие три года будет построено 17 садиков.