ЖК «Аврора»: не упусти возможность приобрести последнюю квартиру от застройщика!

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Мы предлагаем вам воспользоваться уникальной возможностью купить последнюю однокомнатную квартиру площадью 39, 8 кв. м в сданном ЖК «Аврора» напрямую от застройщика по адресу: Крупская, 67 по цене 2,5 млн. руб.

Девелопер проекта ЖК «Аврора» — компания PAN City Group — реализует последнюю однокомнатную квартиру в одном из наиболее комфортных и ярких жилых комплексов Перми.

В квартире выполнена качественная подготовка под чистовую отделку, выровнены стены, сделана финишная стяжка на полу, сделана разводка электросетей, установлена качественная входная дверь. Просторная кухня 10 кв. м с выходом на балкон, комната 16 кв. м правильной формы, просторная прихожая с нишей для шкафа-купе.

ЖК «Аврора» — это трёхсекционный жилой комплекс переменной этажности, созданный по индивидуальному проекту с учётом всех современных требований. На территории двора организованы детская площадка, велопарковки, скамейки для отдыха. На кровле шестого и девятого этажей — комфортная и безопасная спортивная площадка с искусственным покрытием.

ЖК «Аврора» был признан лучшим проектом на международном и региональном уровнях — стал лауреатом престижного международного конкурса в области недвижимости FIABCI Prix d`Excellence, одержал победу в номинации «Лучший маркетинговый проект на территории Пермского края» на конкурсе «Грани успеха-2015», назван «Лучшим строительным проектом в сегменте жилой недвижимости по версии читателей журнала «Метражи» и вошёл в число лучших проектов регионального конкурса «Дом года — выбор народа!».

Огороженная охраняемая территория, наличие подземного паркинга, холлы с дизайнерской отделкой, панорамные окна квартир и лоджий . Что ещё нужно для счастливой и комфортной жизни? Дом сдан в 2016 году и уже живёт полноценной жизнью! Присоединяйтесь!

Плати 30% и встречай новоселье в своей квартире!

Приятным бонусом от компании PAN City Group для вас станет специальная рассрочка* на последнюю квартиру в ЖК «Аврора» сроком на один год с возможностью передачи ключей при внесении платежа в размере 30% от стоимости квартиры. А также возможность воспользоваться ипотекой от банков-партнёров по льготным ставкам.

Для каждого покупателя ведение сделки «под ключ» от застройщика совершенно бесплатно!

Внимание: предложение действует, пока квартира есть в наличии! Успевайте забронировать по тел.: (342) 257-17-17 или в офисе продаж по ул. Ленина 72а.

*Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп».

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