В Пермской гордуме появится фракция партии «Яблоко»

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Сегодня, 23 мая, депутаты Пермской гордумы проголосовали за регистрацию фракции «Яблоко» в местном парламенте.

Напомним, с инициативой её создания выступила депутат Пермской гордумы Надежда Агишева, избранная в городской парламент от партии «Яблоко».

Однако документа Пермской гордумы, регламентирующего работу новой фракции, пока нет.

Напомним, в гордуме уже созданы фракции трёх партий: «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Фракция «Яблока» будет состоять из одного человека.