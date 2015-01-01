Депутаты краевого заксобрания отчитались о своих доходах

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На сайте краевого парламента опубликованы декларации о доходах депутатов заксобрания.

Самым богатым депутатом Законодательного собрания Пермского края стал Дмитрий Осипов, задекларировавший за прошлый год доход в размере 152 млн 604 тыс. руб.

Его супруга за прошлый год задекларировала нулевой доход и указала, что владеет двумя квартирами и офисом, а также тремя машинами: Lexus LX 570, Lexus RX450H и Lexus NX300H.

Доход в размере 99 млн 121 тыс. руб. указал депутат краевого парламента Виктор Баранов. По декларации он также владеет четырьмя земельными участками, тремя жилыми домами, тремя квартирами, двумя гаражами, двумя машиноместами, подсобным зданием, кабельной линией, иным недвижимым имуществом, а также ВАЗ 21213, Lexus — GX-470, моторной лодкой «Бриг» c подвесным лодочным мотором «Джонсон», маломерным моторным судном Yamarin 59DC c подвесным лодочным мотором Yamaha, снегоходом LYNX69 YETY ARMY 600 E — TEC, мотовездеходом Polaris.

Его супруга указала доход в размере 357 тыс. руб. Она владеет четырьмя земельными участками, тремя квартирами, торговым павильоном, легковыми автомобилями: Suzuki Grand-Vitara, Lexus-RX-350, Lexus-RX-350 и двумя лодочными моторами Yamaha и Suzuki-50

«Новый компаньон»