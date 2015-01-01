Пермские депутаты утвердили главой КСП Марию Батуеву

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Председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 23 мая, на заседании Пермской гордумы по итогам рейтингового голосования председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева, получившая наибольшее количество голосов депутатов (30), переизбрана на следующий срок.

За другого кандидата на этот пост — председателя КСП Чернушинского района Пермского края Ирину Юдину — проголосовал лишь один депутат.

Напомним, в финальный этап конкурса за пост главы КСП вышли двое: действующий председатель КСП Перми Мария Батуева и Ирина Юдина. Эти кандидаты были отобраны конкурсной комиссией 18 апреля после того, как они представили доклады на тему «Роль и участие КСП Перми в повышении эффективности расходов бюджета города Перми» и прошли собеседование.

Изначально на должность главы КСП, кроме Марии Батуевой и Ирины Юдиной, претендовала ещё доцент кафедры учёта, аудита и экономического анализа ПГНИУ Татьяна Пащенко.

Мария Батуева работает председателем КСП Перми с 2012 года.

В своём выступлении Мария Батуева отметила, что теперь КСП будет вести особый контроль закупок. Кроме того, по данным КСП, за пять лет работы предотвращено нарушений более чем на 5 млрд руб.