Клиенты «МегаФона» получат бонусы за «потерю голоса»

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Жители Москвы, Поволжья и центрального региона страны получат бесплатные услуги. Так оператор «МегаФон» извиняется за сбои в предоставлении голосовой связи, которые наблюдали абоненты вечером 19 мая.

На всей территории Уральского региона голосовая связь и мобильный интернет работали в штатном режиме — входящие и исходящие звонки проходили, передача данных оставалась качественной в любых сетях — 3G, 4G и LTE-Advanced. Трудности со связью появились у абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и ряда других городов.

Всем клиентам, столкнувшимся с этими проблемами, будет отправлено SMS-сообщение с инструкцией по выбору компенсации. Компания предлагает следующие варианты бонуса:

1. 50 минут голосовой связи и один ГБ трафика.

2. Два ГБ интернета.

3. Бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ».

Как поясняют в «Мегафоне», на предоставление услуг повлиял технический сбой в программном обеспечении, обслуживающем ряд регионов РФ. 19 мая к ночи были проведены восстановительные работы и ликвидированы последствия ошибки. Это первая авария такого масштаба в истории компании, и оператор уже принимает все необходимые меры, чтобы она была единственной.

Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков обратился к абонентам. Посмотреть видео можно здесь.

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