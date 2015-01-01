ПАРНАС внёс в крайизбирком ходатайство о проведении референдума по возврату прямых выборов

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Реготделение ПАРНАСа внесло в крайизбирком ходатайство о выдвижении инициативы проведения референдума в Пермском крае.

На референдум предлагается внести проект Закона Пермского края «О порядке избрания глав городских округов, глав муниципальных районов в Пермском крае на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления».

Суть законопроекта заключается в том, чтобы все главы городских округов и муниципальных районов в крае (кроме ЗАТО Звёздный) избирались напрямую жителями.

Представлять инициативную группу, помимо членов совета регионального отделения Партии Михаила Касимова и Валентина Мурзаева, будут гражданские активисты Виталий Ковин и Георгий Шабанов.

Как сообщает Демократическая коалиция в Пермском крае, ранее с подобной инициативой коалиция «За прямые выборы» обращалась в краевое заксобрание. В сентябре 2016 в крайизбирком обращался и ПАРНАС. Все замечания избирательной комиссии в новой редакции инициативы были устранены.

Напомним, в начале апреля стало известно о том, что участники пермской коалиции «За прямые выборы» обратились к врио губернатора Пермского края с предложением внести поправки в действующий «Закон о выборах губернатора Пермского края». Они предложили разрешить самовыдвижение кандидатов, снизить количество подписей муниципальных депутатов с 6 до 5%, а также снизить количество муниципалитетов, где кандидат должен собрать подписи. Сейчас муниципальным депутатам необходимо собрать их не менее чем с ¾ территорий края. Этот критерий предлагалось изменить на «не менее чем в ¼ муниципалитетах края».

Кроме того, предлагалось вернуть прямые всенародные выборы глав районов, городских округов и глав городских поселений. Для этого планировалось провести общекраевой референдум и для этого собрать не менее 42 тыс. подписей от жителей Прикамья в поддержку инициативы. Референдум предлагалось провести одновременно с выборами губернатора Прикамья — 10 сентября этого года.

«Новый компаньон»