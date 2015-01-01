27 мая в Березниках пройдёт юбилейный «Химфест»

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27 мая на центральной городской площади для всех жителей Березников и гостей «Столицы химии на Каме» пройдёт пятый юбилейный фестиваль «Химфест-2017», посвящённый Дню Химика. Организаторы одного из главных событий года — крупные промышленные предприятия филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» и ПАО «Уралкалий». Хедлайнер фестиваля — российская рок-группа «Сплин».

27 мая в рамках «Химфеста» с 12.00 до 18.00 на Советской площади города будут работать развлекательные площадки для взрослых и детей. В детском городке разместятся батутные комплексы, фотобудка и стойка с аквагримом, пройдёт увлекательный квест, будет проведено множество конкурсов с призами. Развлекать детей будут десятки аниматоров, сказочных героев-великанов. С 15.00 до 16.00 состоится фотосессия с роботами. С 12.15-13.30 на главной сцене выступят детские коллективы города.

Ровно в 12 часов начнётся трансляция масштабного проекта - «Главные люди «Азота», посвящённого 85-летнему юбилею филиала «Азот».

После полудня на Советскую площадь прибудет колонна байкеров, которые традиционно открывают свой мотосезон на «Химфесте».

С 12.00 до 18.00 часов пройдёт фестиваль здоровой еды. В сквере им. Любимова расположится экодеревня, где можно будет приобрести фермерские продукты, посетить контактный зоопарк, попробовать блюда, приготовленные из экологически чистых продуктов. В районе входа в центральный парк весь день будет работать ресторанный городок. Лучшие рестораны города предложат гостям «Химфеста» свои фирменные блюда и безалкогольные напитки.

С 13.30 до 18.30 пройдёт фестиваль молодых исполнителей, рок и кавер-групп из Екатеринбурга, Кирова, Перми.

На главной сцене в перерывах между выступлениями рок-групп пройдут шоу роботов, богатырей, брейк-данс, паркур, а также состоится розыгрыш полетов на воздушном шаре*.

В 19.00 на сцену выйдет хедлайнер «Химфеста» — группа «Сплин».

Продолжит праздник дискотека «Пионер FM» и её ведущий и основатель Андрей Чижов, а также специальный гость дискотеки — группа «140 ударов в минуту».

Завершится «Химфест-2017» в 23.00.

Официальная страничка «Химфеста»: www.химфест.рф

*Воздушный шар совершает полёты (подъёмы) с 15 до 19 часов исключительно при благоприятных погодных условиях. Одновременно шар может поднять груз не более 250 кг (трёх взрослых и одного ребёнка, пропускная способность - порядка 25 человек в час). Не допускаются дети до восьми лет, а также люди в состоянии алкогольного опьянения. Часть полётов будет разыграна на сайте: химфест.рф

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

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