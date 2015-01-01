Росреестр выявил почти 600 нарушений в Пермском крае
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За четыре месяца 2017 года государственные земельные инспекторы краевого управления Росреестра провели 933 плановых и внеплановых проверок. В итоге было выявлено 579 нарушений, выдано 538 предписаний. Устранено 273 ранее выявленных нарушений.
Нарушители оштрафованы на сумму 1 млн 142 тыс. руб.
По-прежнему самым распространённым нарушением является самовольное занятие земельного участка или части земельного участка. Также часто выявляются случаи нецелевого использования земельных участков и невыполнения обязанностей по приведению земель в пригодное для использования состояние.
«Новый компаньон»
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