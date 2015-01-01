Глава краевого управления следственного комитета задекларировала доход в 3 млн руб.

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Сотрудники СУ СК РФ по Пермскому краю опубликовали свои декларации за прошлый год.

Так, доход руководителя управления Марины Заббаровой за год снизился с 3,168 млн руб. (в 2015 году) до 3,093 млн руб. (в 2016 году).

В индивидуальной собственности у неё также находится квартира, в общей совместной — земельный участок, садовый дом, квартира и хозяйственное строение.

Супруг Марины Заббаровой задекларировал доход в размере 1,406 млн руб.

Чуть меньший доход зафиксировали в своих декларациях заместители руководителя краевого следственного управления Сергей Сарапульцев (2, 497 млн руб.) и Дмитрий Анащенко (2,234 млн руб.).

«Новый компаньон»