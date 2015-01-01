Экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин за 2016 год заработал 4,5 млн руб.

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Как следует из материалов, опубликованных на официальном сайте Ространснадзора, руководитель ведомства, экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин заработал за 2016 год 4 млн 572 тыс. руб. В собственности у него также имеются гараж и машиноместо. Супруга Виктора Басаргина задекларировала доход в размере 585 тыс. руб. В долевой собственности у неё находится гараж-стоянка.

Напомним, Виктор Басаргин покинул пост губернатора Пермского края 6 февраля этого года. Чуть позже он был назначен руководителем Ространснадзора.

«Новый компаньон»