В Перми пройдёт форум «Дни пермского бизнеса-2017»

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25 мая 2017 годы в выставочном центре «Пермская ярмарка» пройдёт форум «Дни Пермского бизнеса-2017», организованный правительством Пермского края, мэрией Перми и некоммерческой организацией «Пермский фонд развития предпринимательства».

На форуме ожидается около 2 тыс. гостей. Актуальные проблемы малого и среднего бизнеса будут обсуждаться на нескольких площадках. Также будет организована масштабная экспозиция бизнес-проектов и инновационных предприятий, в которой примут участие 90 организаций. Для начинающих предпринимателей будет организована специальная площадка «Начало бизнеса».

Участники форума могут задать свои вопросы главе Пермского края Максиму Решетникову в рамках «Часа губернатора».

«Мы хотим создать живой диалог, а не общаться языком правовых актов. Считаю, что подобные мероприятия — это отличная возможность обменяться мнениями, выработать новые подходы и механизмы, найти эффективные решения, направленные на улучшение условий предпринимательства, формирование комфортной бизнес-среды», — пояснил Максим Решетников.

По словам бизнес-тренера и модератора форума Ольги Якимовой, в этом году программа форума принесёт максимальную пользу предпринимателям

«Появились новые блоки: нетворкинг. Мы намерены перезнакомить, помочь создать бизнес-альянсы, научить организовывать бизнес-знакомства, получить секреты ведения бизнеса от потенциальных заказчиков и покупателей. На выступления спикеров выделяется минимальное время, основное — на вопросы и решение бизнес-задач. Имеет смысл принести с собой задачи, проблемы, которые требуют решения», — советует участникам форума Ольга Якимова.

Завершающим этапом «Дней пермского бизнеса» станет закрытая панельная дискуссия, посвящённая прогнозам изменения экономической ситуации в современной России. Главные спикеры — Михаил Хазин, Михаил Делягин и Сергей Переслегин — ведущие аналитики и эксперты в России по теме дискуссии. Они расскажут о том, как правильно выстроить стратегию бизнеса в условиях современной экономики.

Илья Неустроев, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:

— Мы в первый раз организуем такую большую площадку, на которой соберутся представители самого разнообразного бизнеса по отраслям и по экономическому составу. В ходе форума состоится всеобъемлющее обсуждение вопросов, которые накопились у бизнеса к власти, а у власти — бизнесу. Это как дорога с двухсторонним движением навстречу друг другу, чтобы найти компромиссы, системные и локальные решения по насущным проблемам.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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