Пермяки смогут сообщить о проблемах на дорогах на сайте «Управляем вместе»

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С 22 мая проект «Управляем вместе» начинает работать в интерактивном режиме. Жители края смогут сообщить о проблемах строительства, реконструкции и ремонта региональных дорог. Сервис обратной связи доступен по 35 дорожным объектам и только для зарегистрированных пользователей: для этого нужно создать аккаунт в личном кабинете проекта «Управляем вместе». В течение восьми рабочих дней по каждому сообщению будет дан официальный ответ. Информация поступит в личный кабинет заявителя, а также будет отображена на странице объекта в разделе «сообщения о проблемах».

Сообщение о проблеме можно направить только после начала плановых работ на объекте по определённым темам: информация по объекту не соответствует действительности, отсутствует ограждение при проведении работ, не организованы места перехода пешеходов, неубранная спецтехника, отсутствие дорожных знаков, отсутствие информационного щита при проведении работ, проведение работ в ночное время и укладка асфальта в дождь.

Сервис обратной связи предполагает работу службы модерации, которая следит за достоверностью данных, проверяет сообщения пользователей на соответствие объектам и классификатору проблемных тем, а также контролирует ответы органов власти, чтобы исключить «отписки».

Проект «Управляем вместе» открывает новые возможности для жителей края.

Он позволит:

— узнать о ходе реализации программы развития края;

— контролировать ход ремонтных работ;

— выбирать направления развития программы;

— предлагать новые объекты благоустройства.

Не оставайтесь в стороне, сообщите о проблемах на дорогах!

Источник — администрация губернатора Пермского края