Новые точки роста России: будущее за моногородами

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24 мая 2017 года в Перми пройдёт выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста», организатором которой выступает Фонд «Росконгресс» совместно с Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным центром.

Основной фокус мероприятия будет направлен на перспективы развития моногорода Чусовой и территории опережающего развития (ТОР) в Пермском крае. Городу удалось получить особый статус, который подразумевает специальное управление, льготные ставки по налогам и особые условия для резидентов. О порядке получения статуса резидента, площадках для размещения производств и возможностях привлечения кадров участники выездной сессии ПМЭФ смогут узнать на презентационной сессии «Территории опережающего социально-экономического развития г. Чусовой».

На выездной сессии ПМЭФ в Перми особое внимание будет уделено привлечению инвестиций и эффективному использованию инструментов, предоставляемых государством и институтами развития. Эксперты Российского экспортного центра проведут брифинг-сессию, посвящённую вопросам продвижения российской продукции на внешних рынках и реализации комплексного подхода к оказанию услуг экспортёрам.

Состоится пленарное заседание, в котором примут участие глава Пермского края Максим Решетников, генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, представители местных органов власти, руководители бизнес-структур и ведущие российские эксперты.

Сессия в Перми продолжает цикл выездных мероприятий в преддверии Петербургского международного экономического форума. Итоги развития региональной экономики подведут в третий день форума на сессии «Регионы России: взгляд инвестора», в которой примет участие Максим Решетников.

Петербургский международный экономический форум пройдёт 1-3 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Источник — администрация губернатора Пермского края

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