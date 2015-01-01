Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 23 мая
Под матрасом пусто. Жители Пермского края начали тратить свои сбережения: денег на «народные» ОФЗ нет.
Пермский Макрон. Эксперты подводят итоги 100 дней, в течение которых Пермским краем руководит Максим Решетников.
Лауреатов «Строгановки». назовут 10 июня Завершился процесс номинации на Строгановскую премию Пермского землячества.
«Давно я не был в альма матер». Максим Решетников посетил Пермский университет.
Битва умов. Где, как и когда в Перми можно проявить себя на интеллектуальных викторинах.
«Короткие» депозиты и «длинные» сбережения. Как Россия пытается вернуться к нормальной экономике.
Расплата за газ. Споры газовиков с неплательщиками всё чаще переходят в уголовную плоскость.
«Вкусные мысли» — они такие. Предприниматели обменялись опытом в необычном формате.
Первые среди равных. Агентство СВОИ готовит новый рейтинг добросовестных застройщиков.
Договорились по позициям. Максим Решетников встретился с депутатами фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании края.
Как вместить в бюджет людей? В Перми прошли публичные слушания об исполнении главного финансового документа города.
Глобальное потепление? Культурный климат в Перми меняется — об этом говорят многие из тех, кто связан с культурной сферой.
Железный рыцарь. В Доме художника работает персональная выставка Рустама Исмагилова.
Главная ночь в году. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что самая активная, многолюдная и полная событий ночь в Перми — это «Длинная ночь музеев».
Вы поедете в театр? Центральный выставочный зал провёл эстетскую благотворительную вечеринку «Мода как искусство» — она, конечно, была частью «Дягилевских сезонов».