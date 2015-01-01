Видеонаблюдение на ЕГЭ будет организовано в 71 школе Прикамья

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Как сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком», в этом году видеотрансляция ЕГЭ будет организована в 71 школе Прикамья, в том числе в 21 школе Перми. Из всех аудиторий (а их в Пермском крае более тысячи), где будет проходить экзамен, трансляция будет вестись в режиме реального времени. Во время проведения экзаменов будет организована дистанционная поддержка трансляции, а на местах обеспечена работа мобильных бригад.

Впервые для видеонаблюдения за TU" в Пермском крае будут использоваться цифровые IP‑камеры — ими будут оборудованы 224 аудитории в регионе.

Для этого разработано специальное техническое решение, которое позволbт на уже имеющемся в пункте проведения экзамена персональном компьютере просматривать изображение со всех камер учебного учреждения. При необходимости это позволит сохранять видеоматериалы на жёсткий диск и загружать на портал www.smotriege.ru.

Напомним, что в соответствии с заключенным между «Ростелекомом» и «Рособрнадзором» государственным контрактом на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ, в 2017 году не менее чем из 43 тысяч аудиторий будут транслироваться в режиме онлайн. Общее время проведения трансляции составит 30 дней за период с 23 марта по 16 сентября, в оставшееся время портал будет функционировать в режиме отображения архивных данных.

«Новый компаньон»