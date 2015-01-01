АИЖК выставило на продажу участок в Перми за 156,2 млн руб.

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АИЖК объявило аукцион по продаже земельного участка в Перми.

В частности, в Перми выставлен на торги участок площадью 7,558 га с начальной ценой 156,2 млн руб. (НДС не облагается). Шаг аукциона составит 2 млн руб. Участок находится в жилом районе Верхние Муллы, который предназначен под размещение магазинов и торговых центров. Торги пройдут 10 августа 2017 года.

«Новый компаньон»

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