Марк де Мони предстанет в новом качестве

Генеральный менеджер станет генеральным продюсером


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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Марк де Мони фото Павел Оглоблин

Марк де Мони, до сегодняшнего дня занимавший должность генерального менеджера Пермского театра оперы и балета, возглавит продюсерское бюро в Париже, главней задачей которого будет продвижение пермского театра и его творческих коллективов за рубежом. При этом де Мони продолжит курировать ключевые процессы в театре: планирование сезонов, выпуск новых постановок, подготовка и проведение Дягилевского фестиваля.

Это решение принято руководством театра в целях реализации долгосрочной стратегии развития театра. Подробно о своих планах, новом статусе и своём видении вектора развития Пермского театра оперы и балета Марк де Мони рассказал в интервью, которое будет опубликовано в «Новом компаньоне» 30 мая.

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