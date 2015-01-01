В отношении пяти сотрудников РСТ проводятся служебные проверки

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Как стало известно «Новому компаньону», в отношении пяти высших чиновников Региональной службы по тарифам (РСТ) начаты служебные проверки. Специально созданная комиссия проверяет деятельность сотрудников за 2016-2017 годы. Её итоги могут быть переданы в силовые органы.

Напомним, 11 мая должность руководителя РСТ занял вице-премьер правительства и экс-глава УФАС Антон Удальёв. Его заместителем стал Артем Беседин, ранее возглавлявший РСТ в статусе и.о. руководителя.

С 8 февраля по 10 марта Федеральная антимонопольная служба России провела внеплановую выездную проверку РСТ Пермского края с целью выявления нарушений законодательства в области тарифов. Проверка была проводилась на основании обращения общественных организаций, которые представляют в Прикамье интересы потребителей коммунальных ресурсов (прежде всего тепла и электрической энергии). Комиссия, которая состояла из представителей ряда профильных управлений ФАС, а также Пермского УФАС России, проинспектировала документы, которыми обязана располагать РСТ при утверждении тарифов для тех или иных организаций.

По итогам проверки на основании акта, который был составлен ФАС, одно из главных нарушений — это отсутствие прозрачности в самом процессе регулирования в Пермском крае.

Комиссия сделала такие выводы на основании документов нескольких организаций: пермского филиала «Т Плюс», «Пермской сетевой компании», «Березниковской сетевой компании», а также компании «Инвестспецпром».