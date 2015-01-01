«Квинтет-амфибия» Ихтиандры современной музыки покорили Пермь

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Фото: Эдвард Тихонов

Десять лет назад никто не верил, что Лайла Сковманд сможет воплотить в жизнь, казалось бы, безумную идею — исполнение музыки под водой. Конечно, все слышали о пении русалок и сирен, знают историю Садко, который под аккомпанемент своих гуслей развлекал морского царя, но то — сказочные сюжеты, а в реальности никому и в голову не приходило, что подводное пение и игра на музыкальных инструментах могут звучать так же полноценно, как «нормальная» музыка.

Датский проект AquaSonic прошёл долгий путь становления: многие годы оттачивалась сложнейшая исполнительская техника, в сотрудничестве с учёными из ведущих научных институтов создавались уникальные инструменты, которые могли бы звучать в водной среде. Мировая премьера концерта AquaSonic состоялась в 2016 году в Голландии. Команда betweenmusic (так именуют себя музыканты-«подводники») доказала, что союз науки и искусства делает человеческие возможности действительно безграничными. Убедиться в этом смогли и посетители Дягилевского фестиваля, в рамках которого 16 и 17 мая в Пермском академическом Театре-Театре проходили показы этого перформанса.

Гидролофон, кристаллофон, ротакорда, карбоновая скрипка, ударные, поющие чаши, женский вокал — можно подумать, что при таком инструментарии речь пойдёт о стиле этно-фьюжн. Но нет. Всё меняет она — вода. Трудно придуманть название жанра, который характеризует AquaSonic. Аналогов ему просто не существует! Аква-стихия становится и местом, и смыслом представления. У каждого исполнителя — свой аквариум. По краям — «водные домики» вокалисток Лайлы Сковманд и Нанны Бек. Лайла — не только певица, автор музыки и проекта в целом, кроме того, она играет на гидролофоне.

Фото: Эдвард Тихонов

Именно со звучания водного органа начинается «шоу»: зал погружён в тотальную темноту, и пульсирующие утробные рокотания, окружающие со всех сторон, заставляют почувствовать почти первобытный ужас перед мощью природных сил, которые таятся в нашей земле. Первый музыкант, очертание которого постепенно вырисовывается в синевато-зеленоватом блеске аквариума по центру — Роберт Карлссон, скрипач (а также директор по развитию проекта). Вскоре мгла рассеивается, и становятся видны остальные исполнители — барабанщик Мортен Поульсен (он же генеральный менеджер) и Деа Мария Кьелдсен (перкуссионистка). Стараниями технической группы команды, а именно — Адельштейна Стефанссона (художника по свету), Андерса Болла (саунд-дизайнера), Романа Комара (звукооператора) и Клауса Мадсена (помощника режиссёра), удаётся в полной мере развернуть перед взором зрителей завораживающее полотно, сотканное из гибких пластических линий, таинственных звуковых сочетаний и инновационных сценических конструкций. Видна тесная взаимосвязь света и музыки: в зависимости от комбинации исполнителей и от характера их мелодий и ритма выстраивается определённая цветовая гамма: всеобъемлющий золотистый блеск плавно сменяет полудымку, в которой едва угадываются силуэты загадочных инструментов датских Ихтиандров.

Один из ключевых эпизодов действия — «соло» пузырьков, бурлящих в огромных колбах, расположенных ближе к краю сцены. Вода становится полноправным участником перформанса. Она — тоже живое существо. Вспоминаются строки из композиции «Вода» (исполнители и авторы — российская группа «ОдноНо»):

Фото: Эдвард Тихонов

«Изначальная, обновленная, счастливая,

Неизменная, неизмеримая, неуязвимая,

Непостижимая, нескончаемая и неутомимая,

Невеста Всемогущего, Незримого.

Ты прозрачная как вечная Истина,

Чистая как чуткая совесть,

Искренняя как последняя исповедь,

Мысли людей я тобою омою.

Вода…»

По-разному восприняли зрители увиденное и услышанное. Музыкальный критик и лауреат премии «Резонанс» Антон Светличный высказал предположение, что «если бы всё то же самое игралось без аквариумов, то потерялась бы «фишка», так как музыкально это довольно меланхоличное пост-всё в духе Sigur Ros и других имен, которых сейчас довольно много». Он также убеждён, что «в изобретении таких проектов велик удельный вес маркетинга: идея проекта прозрачна, легко формулируется в паре предложений, при этом близких аналогов нет и вряд ли они появятся в дальнейшем. В наше время, когда первая и главная задача музыкального проекта — выделиться из окружающего избытка, люди стали делать уникальные вещи, единственные экземпляры, которые невозможно или не имеет смысла повторять».

Айлен Притчин, скрипач-солист, исполнивший с оркестром MusicAeterna скрипичный концерт Берга на открытии Дягилевского фестиваля, отметил, что он не видит ничего плохого в маркетинговой составляющей таких экспериментов. Его основное впечатление от AquaSonic, вероятно, созвучно мнению многих музыкантов академической сферы:

«Понятно, что это трудно сравнивать с симфониями Малера, например, — это вещи другого порядка и другой концепции. Но подобное может расширить границы поля, в котором мы можем творить и что-то сделать. Именно в этих новых рамках появляется вдохновение».

Фото: Эдвард Тихонов

К счастью, для всех желающих была возможность задать вопросы лично артистам на творческой встрече, прошедшей в фестивальном клубе после концерта 17 мая. Энергичный ведущий Алексей Киселёв и харизматичный переводчик Алексей Малов смогли наладить максимально эффективную коммуникацию между betweenmusic и их поклонниками — пришедшие не только узнали о том, как же всё-таки возникает музыка под водой (о технических характеристиках инструментов и аквариумов немало сказано на сайте www.aquasonic.dk, потому не будем расписывать их здесь), но и приблизились к пониманию того, о чём же всё-таки весь проект, каков его «глубинный смысл». В завершение встречи, комментируя реплику о противоречивости порождаемых концертом эмоций, Лайла Сковманд сказала, что «все эмоции, которые возникают под впечатлением от AquaSonic — часть жизни, а жизнь — именно то, что я хотела показать».

Можно ожидать, что в ближайшие несколько лет коллектив betweenmusic ещё больше расширит наше понимание жизни как таковой. Роберт Карлссон поделился информацией, что AquaSonic станет первой частью грандиозной тетралогии, в которой предположительно будет показан путь эволюции человечества. Мы увидим, как возникнут рептилии, затем млекопитающие и как они, в итоге, подготовят почву для появления того, кем являемся мы — существами, наделёнными совестью и интеллектом.

Осуществимость такого замысла могла бы вызывать сомнение, если бы речь шла о других исполнителях, но состав AquaSonic уникален не только тем, что его участники освоили то, что казалось невозможным.

«Вся команда настолько вовлечена в работу над общей идеей и над достижением результата, что, несмотря на постоянные и неизбежные трудности, работа над проектом — источник радости для меня», поделилась Лин Нордентофт, продюсер betweenmusic.

Стоит добавить, что все исполнители AquaSonic живут музыкой и за пределами аквариумов: Лайла и Роберт могут собраться и поехать к тувинским шаманам изучать горловое пение (попутно завернув на Алтай и совершив восхождение к подножию горы Белухи), Нанна и Деа Мария сочиняют собственные песни и выпускают альбомы, а Мортен настолько одержим идеей поиска новых форм создания и воспроизведения электронной музыки, что рассказу о его творческих находках хочется посвятить отдельную статью. Главное, что объединяет всех музыкантов AquaSonic, это, конечно, преклонение перед искусством и осознание его силы. Вскоре после выхода из фестивального клуба те, кто только что поражали умы рассказами о небывалых технологиях и глобальных замыслах, замерли в почтительном молчании, слушая, как маленькая хрупкая девушка исполняла на жёлтом фестивальном фортепиано произведение Иоганна Себастьяна Баха.

***

На вопрос о том, где же будет показана финальная часть будущего цикла, Лайла отшутилась, что «наверное, в космосе». Не будем забывать, что, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Вы думаете, что на Марсе не будут цвести яблони и не будут проходить музыкальные концерты? А ведь наука не стоит на месте. Не так уж и долго осталось ждать миссий SpaceX на Марс. Как недолго осталось и ждать новых прорывов от создателей проекта AquaSonic.

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