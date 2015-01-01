Большинство пермяков ожидают продолжения масштабного ремонта дорог в этом году

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Агентство «СВОИ» провело опрос жителей Перми, чтобы выяснить настроения горожан. По результатам опроса более половины пермяков считают, что город стал лучше. Жители ждут от городских властей продолжения ремонтов дорог, дворов и детских садов.

Аналитики агентства проводили опрос жителей 17 и 18 мая. Всего был опрошен 701 человек. Респондентам предлагалось оценить изменения, произошедшие в городе за последние два-три года.

По результатам опроса более половины пермяков (51,5%) считают, что город стал лучше. Чаще положительные изменения фиксируют жители Ленинского (60,2%) и Кировского (58,0%) районов, пенсионеры (64,1%).

Ещё 36,8% говорят, что город остался прежним. Такое мнение распространено преимущественно среди респондентов моложе 45 лет (42,5%), работников бюджетной сферы (44,6%), безработных, домохозяек (48,5%), жителей Свердловского района (47,6%). О негативных изменениях в городе говорил только один из десяти опрошенных.

Также в ходе опроса жители Перми оценили степень важности реализации различных городских проектов. Самым популярным вариантом (52,6%) стало строительство и ремонт детских садов. На втором и третьем месте — проекты, связанные со школьным образованием: проект «Уникальные школы» (подготовка учеников к будущей профессии через практическую деятельность, сотрудничество школ и предприятий) и проект «Школа на пятёрку» (капитальный ремонт и строительство новых современных зданий, например, школы «Мастерград», строительство спортзалов и другое). Социологи отмечают, что примерно у трети жителей города есть дети в школьном возрасте. Соответственно, практически все из них поддержали эти проекты.

На четвёртом месте с 30,3% — проведение общегородских праздников, которые в этому году вновь получили престижные награды всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс». Пермяки вслед за профессиональным жюри конкурса высоко оценили карнавальное шествие «Пермское яркое» и мероприятия, посвящённые Дню Победы.

Ещё 26,4% опрошенных выделили в качестве городских достижений реализацию образовательного проекта «Золотой резерв». Его цель — «познакомить» талантливых учеников с потенциальными работодателями с помощью электронного портфолио школьника, также создан фонд лучших школьников города. Что интересно, этот проект оказался наиболее значим для самих учащихся (50,4% из опрошенных школьников).

В инфраструктурных вопросах на первом месте ожидаемо оказался ремонт 1 млн кв. м дорог в рамках проекта «Год дорожного ремонта». 51,3% жителей отметили масштабные изменения в дорожном вопросе в Перми. Высоко оценены и усилия благоустроителей по озеленению города — высадка в Перми более миллиона цветов и более 16 тыс. саженцев деревьев и кустарников заняла второе место по значимости для пермяков с результатом 44%.

Расселение аварийного жилья считают значимым 43,3% респондентов. Открытие реконструированной части набережной Камы к важному результату в сфере благоустройства относит почти 40% респондентов. О ремонте придомовых территорий, как о значимом для города результате, говорят 37,1% опрошенных пермяков. Ремонт тротуаров во всех районах города оценили 32% респондентов.

В агентстве «СВОИ» поясняют, что результаты опроса отражают не только значимость городских проектов для жителей, но и тот факт, что городские власти добились социально ожидаемых результатов в этом направлении.

Спросили пермяков и об их ожиданиях. Наиболее значимыми жители города считают инфраструктурные и благоустроительные проекты, которые будут заметны и полезны для широкого круга горожан. Именно поэтому первые три места занимают ремонты (дорог, дворов, детсадов — 55, 2%, 50,1% и 44,7% соответственно).

Особое место занимает благоустройство любимых мест массового отдыха пермяков. В частности продолжение реконструкции набережной (28,6%) и реконструкция сквера имени Розалии Землячки (29,2%).

Таким образом, по результатам опроса можно говорить о положительном настрое пермяков. Большинство горожан видят улучшения в развитии Перми в последние годы. Положительные результаты жители города хотели бы видеть и в дальнейшем. Особенно это касается ремонта дорог, дворов и объектов социальной инфраструктуры города.

Источник — администрация Перми

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