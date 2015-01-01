Худрук театра «У моста» в прошлом году заработал более 6 млн руб.
Как следует из деклараций руководителей муниципальных учреждений, опубликованных на сайте администрации Перми, самый большой доход за прошлый год задекларировал художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов — 6 млн 831 тыс. руб. У него в собственности находится квартира.
Почти в два раза меньше получил доход худрук Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов. Его доход составил 3 млн 481 тыс. руб. Он владеет двумя квартирами, долей в квартире, дачей и земельным участком. Его супруга в прошлом году заработала 275 тыс. руб.
Худрук Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий заработал в 2016 году 459 тыс. руб. Он владеет двумя квартирами в индивидуальной и совместной собственности. Его супруга получила 68 тыс. руб.
Напомним, Дмитрий Вихрецкий стал худруком Пермского театра кукол в ноябре прошлого года.