В филармонии вспомнят многотысячным хором создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия

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24 мая в 14.00 в День славянской письменности и культуры на площади перед ДК Солдатова состоится грандиозное событие — Фестиваль хоров, в котором примет участие не одна тысяча исполнителей!

Организатор уникальной акции — Министерство культуры Пермского края.

Сначала большой соборный коллектив, состоящий из Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии (художественный руководитель — В.А. Новик), хора Пермского академического театра им. П.И. Чайковского (главный хормейстер — В.А. Полонский), хора юношей хоровой школы «Хоровая капелла мальчиков» (художественный руководитель — Д.А. Батин), Академического хора Пермского государственного института культуры (руководитель — Т.В. Иванова), женского академического хора Пермского государственного педагогического университета (руководитель — Л.А. Петрова), камерного хора «Лик» Пермского государственного педагогического университета (руководитель — О.Л. Лифанова), хора хорового отделения Пермского музыкального колледжа (руководитель — Л.А. Юркова), хора студентов Пермского государственного научно-исследовательского университета (руководитель — П.В. Юрков) и оркестра Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского (руководитель и дирижёр — В.И. Платонов), исполнит три произведения Георгия Свиридова — «Время, вперёд!», «Весеннюю кантату» и «Поэму памяти Сергея Есенина».

Затем на авансцену выйдет большой Детский сводный хор, в состав которого войдёт тысяча детей со всего Пермского края! Это сводный хор хоровой школы «Хоровая капелла мальчиков» (хормейстеры — Д.С. Клюкач, Л.А. Юркова, Е.В. Ворохобко, Т.В. Абуро-Руденко), образцовый детский коллектив — концертный хор «Вдохновение» и хор младших классов «Журавушка» ДМШ№ 6 (руководитель — М.П. Коваль), хор мальчиков ДМШ №6 (руководитель — Л.Н. Сулейманова), хор «Весна» дворца детского (юношеского) творчества и Гимназии №11 им. С. Дягилева (руководитель — А.А. Сальникова), хор «Родничок» ДШИ №13 (руководитель — М.В. Никитина), хор старших классов «Рапсодия» ДШИ №7 (руководитель — О.М. Щекина), хор мальчиков «Фантазеры» ДШИ №7 (руководитель — Э.М. Оганесян), хор православной духовной музыки «Рождественские звездочки» ДМШ №3 (руководитель — О.И. Куприянова), хор старших классов «Карусель» ДМШ №3 (руководитель — О.П. Селина). Дети исполнят знаменитые песни советских композиторов. К примеру, «С чего начинается Родина?» Баснера и «Солнечный круг» Островского.

Вход на Фестиваль хоров свободный.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии