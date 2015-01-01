Депутат гордумы Михаил Бесфамильный задекларировал доход в 90 млн руб.

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Опубликованы декларации доходов депутатов Пермской городской думы за прошлый год. Самым богатым депутатом гордумы стал Михаил Бесфамильный, доход которого составил 90 млн 242 тыс. руб. Он владеет на долевой основе тремя земельными участками, квартирой и нежилым помещением. Его супруга за прошлый год получила 317 тыс. руб.

Вторым самым обеспеченным депутатом стал Алексей Дёмкин, заработавший за прошлый год 77 млн 665 тыс. руб. Он владеет земельный участком, жилым и гостевым домами, 10 нежилыми помещениями и арендует четыре земельных участка. Кроме того, у него в собственности есть автомобиль Porsche Cayenne Turbo E2 и мотоцикл BMW K 1200 S. Его жена за прошлый год получила 5 млн 890 тыс. руб. В её собственности есть одно нежилое помещение и два автомобиля: BMW Х3 и Porsche Macan Turbo.

Спикер гордумы Юрий Уткин с учётом иных доходов за прошлый год получил 3 млн 788 тыс. руб. В его собственности находится один земельный участок, доля земельного участка, квартира (ипотека), гаражный бокс и ещё один земельный участок в пользовании. Кроме того, он владеет автомобилем Ford Explorer. Доход его супруги за прошлый год составил 811 тыс. руб.

Меньше всего за прошлый год заработал Тимофей Чащихин. Его доход за прошлый год составил 27 тыс. В его собственности есть земельный участок, жилой дом и квартира в совместном пользовании.