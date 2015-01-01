Краевой омбудсмен вместе с министром здравоохранения проведут «прямую линию»

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25 мая 2017 года с 9.30 до 10.30 уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина совместно с министром здравоохранения Пермского края Вадимом Плотниковым проведут «прямую линию» по вопросам оказания медицинской помощи жителям Прикамья.

Звонки будут приниматься с 9.30 до 10.30 по телефону: 8 (342) 217-76-70.

Как сообщают в аппарате краевого омбудсмена, звонки в этот день также будут приниматься их специалистами с 10.30 до 15.00 по телефону: 8 (342) 237-59-00.

«Новый компаньон»