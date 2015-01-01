Сайты администрации губернатора и правительства Пермского края объединены

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Как рассказала пресс-секретарь главы Пермского края Дарья Левченко, с сегодняшнего дня, 22 мая, на странице http://www.permkrai.ru/ заработал обновлённый портал, объединивший два сайта: администрации губернатора Пермского края (admin.permkrai.ru) и правительства Пермского края (permkrai.ru) — «Сайт губернатора и Правительства Пермского края». Новый портал работает в тестовом режиме.

В будущем, как пояснила Дарья Левченко, «Пермский региональный сервер», который сегодня работает по адресу www.perm.ru, также присоединится к http://www.permkrai.ru/.

Объединением правительственных сайтов занимается краевое министерство экономического развития и связи.

Напомним, «Пермский региональный сервер» был запущен ещё в 1999 году. Впервые разговоры о его закрытии появились в 2015 году, когда заработал портал gubernator59.ru. Но за непродолжительное время своей работы новый ресурс успел принять участие в скандале, связанном с отключением вещания телеканала «Урал-Информ ТВ». Тогда прогубернаторский сайт опубликовал заявление, в котором тогдашний губернатор фактически поддержал телеканал и раскритиковал действия оператора «Ростелекома». Тогда пресс-служба губернатора заявила о хакерской атаке. В 2016 году сайт gubernator59.ru был закрыт. Взамен него появился сайт admin.permkrai.ru.