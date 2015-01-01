Завершился процесс номинации на Строгановскую премию Пермского землячества

Имена новых лауреатов будут названы 10 июня


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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Завершена подача заявок на Строгановскую премию. Премия, учреждённая Пермским землячеством в Москве, вручается с 2006 года пермякам, как сказано на сайте организации, «прославившим добрыми делами родной край и его жителей». Премия присуждается в шести номинациях:

Аника Строганов
Фото: Игорь Катаев

— за честь и достоинство;
— за выдающиеся достижения в общественной деятельности;
— за выдающиеся достижения в экономике и управлении;
— за выдающиеся достижения в науке и технике;
— за выдающиеся достижения в области культуры и искусства;
— за выдающиеся достижения в спорте.

На сайте Пермского землячества значится 48 имён номинантов, при этом семеро из них заявлены сразу в нескольких номинациях. Наибольшее число заявок (по 14) поступило по номинациям «За честь и достоинство» и «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства».

По традиции, свои кандидатуры представил и Издательский дом «Компаньон». Мы предложили в номинации «За выдающиеся достижения в общественной жизни» кандидатуру Нины Горлановой, писательницы и художницы, которая на протяжении многих лет занимается арт-терапией с пациентами детского онкогематологического центра; в номинации «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства» мы обращаем внимание на кандидатуру композитора Игоря Машукова, неутомимого просветителя в области музыки, организатора Академии молодых композиторов в Чайковском; в номинации «За выдающиеся достижения в спорте» наш выбор — тренер паралимпийцев-чемпионов Пётр Тимофеев.

В списке номинируемых немало и других достойных имён. Кто из них станет лауреатами, будет известно 10 июня. Церемония награждения снова пройдёт в Перми, в Органном концертном зале. Лауреаты получат статуэтки с изображением родоначальника династии Аники Строганова, памятные нагрудные знаки и денежные премии.

В прошлом году лауреатами премии стали: в номинации «Честь и достоинство» — художник, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Кузин; в номинации «За выдающиеся достижения в общественной деятельности» — профессор-историк Георгий Чагин; в номинации «За выдающиеся достижения в культуре и искусство» — писатель Леонид Юзефович; в номинации «За выдающиеся достижения в науке и технике» — ректор ПГМУ им. Вагнера Ирина Корюкина; в номинации «За выдающиеся достижения в экономике и управлении» — генеральный директор птицефабрики «Пермская» Николай Рошак; в спортивной номинации — призёр супермарафона через Сахару Наталья Седых.

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