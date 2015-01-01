Краевой фонд капремонта удержал с подрядчиков за нарушения более 2,5 млн руб.

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Краевой фонд капитального ремонта за весь период реализации региональной программы с подрядчиков, нарушивших сроки исполнения договоров по оказанию услуг и выполнению работ по капремонту, удержал более 2,5 млн руб. штрафов, 600 тыс. руб. — за разработку проектов и 1,9 млн руб. — за нарушение сроков выполнения работ по капремонту.

Также фонд уведомил подрядчика о расторжении договоров на выполнение ремонтных работ в четырёх домах.

«Новый компаньон»