Сотрудники МЧС проверяют летние оздоровительные лагеря

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Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю проверят все загородные детские лагеря в Пермском с целью соблюдения требований пожарной безопасности до начала оздоровительной компании.

В тех лагерях, которые не граничат с лесными массивами, будут проведены профилактические проверки.

В этом году по сведениям Министерства социального развития по Пермскому краю, в этом году будет открыто порядка двух тысяч лагерей. 22 летних оздоровительных лагеря подвержены угрозе распространения лесных пожаров, в том числе лагерь «Чайка», где прошла проверка.

«Лагерь должен иметь вывод сигнала в подразделения пожарной охраны о срабатывании пожарной сигнализации. Кроме того, с каждой сменой должны проводиться инструктажи по пожарной безопасности», — комментирует заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России полковник внутренней службы Александр Иванов.

Как заявляют в краевом управлении ГУ МЧС, пока о стопроцентной готовности лагерей к приёму детей говорить рано. Но, учитывая прошлогодние показатели, все лагеря в 2016 году успели провести комплекс необходимых мероприятий, за исключением лагеря в Горнозаводском районе.

«Новый компаньон»