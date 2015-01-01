Анастасия Крутень может вернуться в краевое министерство здравоохранения

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Анастасия Крутень

Фото: Ирина Молокотина

Как стало известно «Новому компаньону», экс-министр здравоохранения, а ныне главврач МСЧ №11 Анастасия Крутень может вернуться в краевой минздрав на должность министра.

Произойдёт это не раньше осени, после выборов губернатора Пермского края, заверил источник, близкий к краевому правительству.

По информации «Нового компаньона», интересы Анастасии Крутень сегодня лоббируют председатель краевого парламента Валерий Сухих и ректор пермского медуниверситета Ирина Корюкина.

Сама Анастасия Крутень информацию о возможном своём назначении в краевое министерство здравоохранения опровергла.

Напомним, Анастасия Крутень возглавляла министерство здравоохранения с лета 2012 года до мая 2015 года, перейдя в региональное правительство с поста руководителя управления здравоохранения администрации Перми.

Она написала заявление об увольнении в мае. Но уже на следующий день отозвала документ, заявив, что передумала. В середине мая Анастасия Крутень всё же покинула пост министра. Контракт с ней был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отставке предшествовали многочасовые переговоры.

После этого она заняла место главы медсанчасти №11, откуда был уволен Олег Бурцев из-за скандала с гибелью 12-летней девочки, которую после пятичасовой езды на скорой помощи от больницы к больнице доставили в МСЧ №11, но там ребенку отказали в госпитализации.