X5 Retail Group открыла распределительный центр в Перми

Компания X5 Retail Group открыла в Перми распределительный центр площадью более 23 тыс. кв. м., который будет обеспечивать поставки товаров во все магазины «Пятёрочка» в Пермском крае (более 280 универсамов). При полной загрузке распределительный центр будет обрабатывать и размещать продукцию 350 поставщиков.

РЦ «Пермь» предназначен для размещения всех категорий товаров и состоит из 5 зон, в каждой из которых поддерживается необходимый для хранения продукции температурный режим. Новый логистический комплекс позволит поддерживать доступность и свежесть товаров, сократит затраты на перевозки, а также предоставит новые возможности локальным производителям, сообщает пресс-служба компании.

Доля локальных производителей в ассортименте торговой сети «Пятёрочка» в Пермском крае составляет 22%, а в некоторых категориях, например, «хлеб, хлебобулочные изделия» превышает 90%. Благодаря открытию логистического комплекса количество рабочих мест, предоставляемых торговой сетью в Пермском крае, увеличилось на 230 и превысило 3 900 мест.

Напомним, в 2015 году X5 Retail Group открыла в России шесть новых распределительных центров (общей площадью 142 тыс. кв. м), в 2016 — семь (общей площадью 212 тыс. кв. м).



