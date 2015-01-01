Распродажа коммерческой недвижимости в ЖК «Альпийская горка»

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Вы можете приобрести коммерческое помещение в ЖК «Альпийская горка», по уникальной цене — 27 000 руб. за квадратный метр!

ЖК «Альпийская горка» — это современный жилой комплекс в центре города, обладающий своей неповторимой атмосферой. Развитая инфраструктура комплекса, удобное расположение и удачная синергия жилой и коммерческой недвижимости (в жилом комплексе проживает более 7 тыс. жителей) обеспечат успех вашему бизнесу!

Уже сейчас в ЖК «Альпийская горка» разместились коммерческие объекты широкого профиля: от продуктового супермаркета сети «Семья» и медицинского центра, до салона красоты и офисов бизнес-класса.

Свободные планировки помещений и наличие парковочных мест в подземном паркинге обеспечат комфорт и удобство вашему бизнесу!

В продаже имеются помещения, площадью от 59 кв. м до 547 кв. м, стоимостью от 27 000 до 49 900 руб. за кв. м!

Специальные условия приобретения:

· Рассрочка от собственника на срок до 12 месяцев с первоначальным взносом от 15%.

· Ипотека банков-партнёров.

Успевайте приобрести коммерческую недвижимость и начать свой бизнес в ЖК «Альпийская горка» на выгодных условиях!

Подробности акции в офисе продаж PAN City Group по адресу Ш. Космонавтов, 111, корпус 43 или по тел. (342) 257-00-12.

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