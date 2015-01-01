Максим Решетников провёл встречу с депутатами фракции «Единая Россия» краевого заксобрания

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 18 мая, состоялась встреча главы региона Максима Решетникова с депутатами фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пермского края.

В рамках своего выступления глава региона обозначил ключевые направления своей работы. Среди них — развитие систем здравоохранения и образования, дорожной инфраструктуры, сетей связи, привлечение врачей-специалистов в территории, газификация и благоустройство территорий. Также среди приоритетов — поддержка промышленности, развитие малого и среднего бизнеса.

Максим Решетников поблагодарил депутатов «Единой России» за активную работу на благо жителей края:

«Вижу, насколько глубоко вы погружены в вопросы территорий: не просто остро ставите проблемы, но и предлагаете проекты их решений. В дальнейшем, я считаю, крайне важно сохранять такой формат взаимодействия. За счёт этого формируется общее понимание стратегии, вопросов и проблем, движения вперёд. Вместе нам будет легче вести дискуссии и принимать решения. Хочу ещё раз поблагодарить вас и партию за мощную поддержку и конструктивный диалог. Взаимодействие мы будем выстраивать со всеми партиями, для края важна консолидация. Но ответственность за ситуацию несёт, прежде всего, «Единая Россия». Вместе с вами мы будем работать на благо жителей и развивать край».

Законодатели смогли задать главе региона интересующие их вопросы. Удалось обсудить важные темы: ремонт и строительство муниципальных дорог, программу газификации, развитие связи в Пермском крае и обязательства перед сельскохозяйственными товаропроизводителями региона.

Важность состоявшейся встречи подчеркнула депутат Законодательного собрания края Ирина Корюкина:

«Это очень важная встреча. Мы вместе с главой региона работаем над проблемами и вопросами региона, поэтому важно сверить все позиции, векторы, единообразно выступить в решении этих сложных задач. «Единая Россия» — это партия, которая отвечает за всё в стране, это самая большая фракция в нашем законодательном собрании и, безусловно, решение задач, зависит от такого взаимодействия».

Также присутствующие обсудили стратегические направления развития Пермского края и текущее положение дел в регионе.

Источник — администрация губернатора Пермского края