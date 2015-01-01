«Амкар» завершит чемпионат в первой десятке команд

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Свой окончательный вид таблица розыгрыша чемпионата России по футболу примет уже в предстоящее воскресенье, 21 мая.

Уже точно можно сказать, что «Амкар» не опустится ниже десятого места. Мало того, у него есть реальная возможность подняться на одну позицию вверх: судьба девятого места чемпионата решится в очном поединке между «Амкаром» и «Рубином». После 29 проведённых встреч соперники набрали по 35 очков.

В отличие от прошлых лет нынешний чемпионат сохранил интригу до последнего тура — до сих пор не известны призёры, полный список претендентов на попадание в зону еврокубков, а также участники стыковых матчей с представителями ФНЛ. А вот два полюса уже определились: чемпионом страны стал столичный «Спартак», премьер-лигу с последнего места покидает томская «Томь».

Судьбу серебряных и бронзовых медалей решат матчи «Локомотив» — «Зенит» и ЦСКА — «Анжи». В этой борьбе «армейцы» опережают питерцев всего на одно очко. Полная сумятица в подвале турнирной таблицы — претендентами прямого «вылета» являются «Арсенал», «Оренбург» и «Крылья Советов». Есть реальная угроза продлить сезон и принять участие в «стыках» у «Урала» и «Анжи».

В следующем сезоне в премьер-лиге будут участвовать две лучшие команды первенства ФНЛ — столичное «Динамо» и ФК «Тосно».

Напомним, вчерашний матч «Амкара» в Туле с местным «Арсеналом» завершился безголевым ничейным результатом — 0:0.