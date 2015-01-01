Глава КСП Перми задекларировала за прошлый год 3,5 млн руб.

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Контрольно-счётная палата Перми опубликовала декларации за прошлый год. Согласно им, председатель КСП Мария Батуева в 2016 году получила 3 млн 523 тыс. руб., включая доход от вкладов в банках, пенсию, социальную выплату и выплату с возмещением морального вреда. В её собственности находятся два земельных участка общей площадью 2 тыс. 235 кв. м. Жилой дом и две квартиры, одна из которых в долевой собственности. В пользовании Батуевой также находятся доля гаража, гараж-бокс, овощная яма и два земельных участка. Доход её супруга составил 1 млн 901 тыс. руб.

Среди других служащих КСП наибольший доход задекларировала инспектор Ольга Белослудцева. Её доход составил 2 млн 463 тыс. руб., включая средства от продажи недвижимости и иных доходов. В её собственности находится только автомобиль Opel Astra, а в пользовании одна квартира.

На 150 тыс. меньше — 2 млн 313 тыс. руб., включая доход от продажи недвижимости и иных доходов, получил ещё один инспектор КСП Сергей Радостев. В его собственности (индивидуальной и совместной) находятся две квартиры и автомобиль ВАЗ 219000 Лада Гранта.

Свыше двух миллионов в прошлом году также получил инспектор Артём Грехов, доход которого за 2016 год составил 2 млн 72 тыс. руб, включая средства от продажи транспортного средства. В его собственности находится квартира площадью 54,5 кв. м.