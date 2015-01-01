Андрей Климов прибавил за месяц в рейтинге «Медиалогии» четыре пункта

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«Медиалогия» опубликовала рейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за апрель 2017 года. Возглавила ТОП-50 спикер СФ Валентина Матвиенко, а сенатор от Пермского края Алексей Пушков занял почётное второе место, набрав медиаиндекс 45 946. Третье место занял Константин Косачев из Марий Эл.

«Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ход выборов президента Франции. Российский сенатор также в своём Twitter высмеял идею вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о декоммунизации Дня космонавтики. Помимо этого, он прокомментировал возможность начала военных действий США в Сирии, отметив, что в таком случае нынешний президент страны Дональд Трамп «встанет в один ряд» со своими предшественниками, которые вели боевые действия на Ближнем Востоке», — говорится в комментарии «Медиалогии».

Ещё один сенатор от Пермского края Андрей Климов занял 30-ю строчку рейтинга, прибавив за один месяц четыре пункта.

Рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей порядка 38 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ за апрель 2017 года.

Отметим, индекс «Медиалогии» рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией совместно с учёными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR. Формула медиаиндекса имеет три основных составляющих: индекс цитируемости, учитывающий количество ссылок на материалы СМИ и влиятельность цитирующих ресурсов, качественный показатель характера упоминания того или иного объекта в сообщении (позитив/негатив) и заметность сообщения, учитывающая «рекламный эквивалент» публикации в зависимости от номера полосы, объёма сообщения, а также тиража, посещаемости.

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