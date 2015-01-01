Число претендентов на пост главы Краснокамского района сократилось до трёх человек

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Конкурсная комиссия по выбору главы Краснокамского района оставила трёх кандидатов на должность главы района. Ими стали экс-зампредседателя правительства Пермского края и министр территориального развития края Константин Захаров, депутат земского собрания Юрий Ильюшенко и подполковник полиции Андрей Полозников.

Кроме них подавали заявки ещё директор ООО «Спецобслуживание» Алексей Казаков, предприниматель Константин Шилов и заместители главы района Юрий Трухин и Антон Максимчук, которые не прошли в следующий этап конкурса.

Напомним, депутаты Земского собрания Краснокамского района выберут главу 31 мая. Основным претендентом на пост главы района-ставленником полпреда губернатора в краевом заксобрании и председателя конкурсной комиссии Анатолия Маховикова сегодня называется Константин Захаров.