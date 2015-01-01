КСП Перми обнаружила нарушения на 547 млн руб.

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Сегодня на заседании комитета Пермской гордумы по бюджету и налогам председатель контрольно-счётной палаты (КСП) Перми Мария Батуева представила депутатам заключение о внешней проверке исполнения бюджета города за прошлый год.

Объём нарушений за прошлый год увеличился на 185 млн руб. и составил 547 млн руб. В частности, вырос объём нарушений по бухгалтерскому учёту (55,7 млн руб.), в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (155 млн руб.) и в сфере закупок (1 млн руб.). Финансовые нарушения, допущенные при исполнения бюджета в сумме 228 млн руб., привели к безрезультатным расходам (187 млн руб.) и неправомерным тратам (392 млн руб.).

Плановое задание по налогам исполнено на 99,6%. Перевыполнение произошло при учёте налога на доходы физлиц, штрафов и субсидий из краевого бюджета.

Однако при этом, по мнению экспертов КСП, не был выполнен план по земельному и транспортному налогам, доходам от использования и реализации муниципального имущества.

Среди рекомендаций КСП — утвердить в полном объёме схему размещения рекламных конструкций до 1 июля этого года и провести торги по включённым в схему местам.

Задолженность на 1 января 2017 года составила 5 млрд руб. в том числе пени и штрафов (почти 2 млрд руб.). Расходы исполнены не в полном размере по всем отраслям. Мария Батуева отметила, что традиционно наблюдается не исполнение расходов по ЖКХ — 87,3%.

В прошлом году в городском бюджете были почти в 1,5 раза увеличены инвестиции и достигли 3,4 млрд руб. Сданы школа «Мастерград» и проведена реконструкция площади Восстания и улицы Макаренко. Но до сих пор не введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры, сроки по которым ежегодно переносятся, — это резервуар для воды на насосной станции Заречная, водопроводные сети микрорайона Висим, канализационная сеть в микрорайоне Кислотные дачи, газопроводы в микрорайонах индивидуальной застройки. По некоторым объектам работы были приостановлены в связи с тем, что проектно-сметная документация утратила силу. Затраты на строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки на сумму 44 млн руб. были признаны КСП безрезультатными, так как их строительство не начиналось, а в период с 2017 по 2019 годы не планируется. Строительство канализации на Кислотных дачах и вовсе велось без оформления.

Кроме того, КСП рекомендовала пересмотреть срок исполнения муниципальных программ, так как основные стратегические документы имеют долгосрочный характер. При оценке этих программ учитываются не все факторы. Так, Мария Батуева рассказала, что не в полной мере учитываются причины изменений программ. Так, по программе «Семья и дети города Перми» показатель по оздоровлению детей достигнут в результате сокращения финансирования. По данным КСП, сокращение во многом связано с низкой организацией, но оценка программ не позволяет учесть этот фактор.