«Виват-Трейд» полностью погасил задолженность по заработной плате

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Как сообщает пресс-служба краевого управления ФССП, ООО «Виват-Трейд» полностью рассчиталось с долгами по зарплате и выплатило более 9 млн руб. по 454 исполнительным производствам.

Напомним, 17 февраля Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Пермскому краю внесла запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица — ООО «Виват-Трейд».

ООО «Виват-Трейд», созданное в 2004 году, осуществляло торговую деятельность. В частности, организация владела сетью супермаркетов «Виват» и алкомаркетов «Норман». В начале этого года стало известно о том, что ООО «Виват-Трейд» закрывает 19 магазинов в Перми и крае. Чуть позже на продажу были выставлены и помещения бывших супермаркетов «Норман».

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