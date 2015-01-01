Посол Дании стал гостем Дягилевского фестиваля

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Глава Прикамья Максим Решетников провёл рабочую встречу с его превосходительством Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Дания в Российской Федерации Томасом Винклером, который возглавляет делегацию своей страны на Дягилевском фестивале в Перми.

В программе делегации — посещение «подводного» концерта датского ансамбля Between Music «AquaSonic», который пройдёт 17 мая в рамках Дягилевского фестиваля на сцене Театра-Театра. На следующий день при участии Томаса Винклера и министра культуры Пермского края Галины Кокоулиной в Пермской художественной галерее состоится открытие мультимедийной выставки датской видеохудожницы Ингрид Бугге «Пермский цикл».

В ходе встречи глава региона Максим Решетников выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Пермским краем и Королевством Дания:

«Рады приветствовать вас в Пермском крае. Сегодня вам представилась великолепная возможность познакомиться с одним из самых знаковых событий культурной жизни Пермского края — Международным Дягилевским фестивалем. Это современные уникальные проекты в самых различных видах искусств. Надеюсь, ваше пребывание в крае пройдёт комфортно, а сотрудничество между Прикамьем и Королевством Дания будет только развиваться».

Успешность сложившихся взаимоотношений со своей стороны подчеркнул Томас Винклер.

«Я рад вернуться в Пермь теперь уже с новыми проектами. Я большой поклонник Пермского края, и нахожу атмосферу здесь очень притягательной, творческой. Безусловно, наше сотрудничество, в том числе и с участием датских деятелей искусства и культуры, считаю успешным», — отметил Томас Винклер.

Напомним, Пермский край и Королевство Дания связывают давние дружеские отношения. Датские компании принимали участие в конкурсах на разработку лучшего архитектурного решения для здания Пермского театра оперы и балета и разработку концепции мастер-плана Березниковско-Соликамской территориальной планировочной системы. Студенты Пермской государственной сельскохозяйственной академии проходили стажировку на предприятиях агропромышленного комплекса Дании.

Источник — администрация губернатора Пермского края