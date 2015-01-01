Финалисты конкурса социальных и культурных проектов в Прикамье получат гранты на общую сумму 25 млн руб.

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Жюри XVI конкурса социальных и культурных проектов компании ЛУКОЙЛ в Пермском крае определило авторов самых интересных идей, которые получат от нефтяников финансовую помощь на их воплощение.

Из 825 заявок комиссия отобрала 162, которые подготовлены общественниками из 32 районов Прикамья. Грантовый фонд в размере 25 млн руб. решением руководства компании был сохранён на уровне юбилейного 2016 года. Впервые в конкурсе принимали участие организации из Удмуртии.

«В Год экологии в России стремление компании «ЛУКОЙЛ» к сохранению природных богатств страны и развитию экологической ответственности привело к тому, что в номинации «Экология» победителей теперь стало больше — 49 вместо 19, что было в прошлом году», — рассказал представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков.

Церемония вручения грантов пройдёт 19 мая с 14.00 до 16.00 в Саду Миндовского (улица Мира, 9) и продолжится экологическим фестивалем «Растём вместе». В рамках праздника будут представлены товары местных фермеров и народных умельцев.

Приглашаем жителей Перми. Площадка фестиваля будет работать до 19.00.

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