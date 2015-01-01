Алексей Чусовитин опроверг информацию о своём назначении в Пермскую гордуму

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Фото: Константин Долгановский

Бывший заместитель главы администрации губернатора Пермского края, политтехнолог Алексей Чусовитин, который сегодня возглавляет информационный блок в региональном отделении «Единой России», опроверг слухи о том, что он переходит на работу в Пермскую гордуму.

Напомним, на днях в СМИ появилась информация о том, что Алексей Чусовитин после праймериз трудоустроится в Пермскую гордуму. На помощь его якобы призвал вице-спикер гордумы Алексей Грибанов, который на сегодняшний день в местном парламенте формирует оппозиционную группу депутатов.

«Сама постановка вопроса абсурдна. Я не военный, не чиновник, поэтому нет на земле человека, который мог бы меня куда-нибудь назначить. Хотя гордуму Перми я уважаю, но работать там желания пока нет», — прокомментировал «Новому компаньону» эти слухи политтехнолог.

«Новый компаньон»