Прикамье готовится к «Ночи музеев»

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В ночь с 20 на 21 мая Пермский край присоединится к международной акции «Ночь музеев». Организацию мероприятия обсудили накануне, 17 мая, на заседании краевого правительства.

С каждым годом акция становится масштабнее. За 12 лет число музеев, принимающих участие в ней, выросло в 4,5 раза — с 10 до 46. А число посетителей — почти в три раза — с 7 тыс. до 19 тыс. человек. К акции присоединятся музеи по всему Пермскому краю: государственные, муниципальные, частные. Впервые в акции будут участвовать и три пермских корпоративных музея (музей электротранспорта, музей артиллерии и музей классического университета).

Программу фестиваля представила министр культуры Пермского края Галина Кокоулина. В частности, в этом году в «Ночь музеев» посетителям будут предложены мероприятия, посвящённые Году экологии в России: живые квесты в выставочном пространстве, детские и семейные интерактивные площадки, музыкальные и кинопрограммы, а также лекции, встречи и мастер-классы по реставрации металла, шелкографии, декорированию одежды, старинным танцам и др.

Пермяки также увидят выставки, приуроченные Дягилевскому фестивалю: сразу шесть площадок представят неординарные проекты, посвящённые наследию великого импресарио и его соратников.

Глава региона Максим Решетников поручил министерству культуры организовать широкое анонсирование предстоящего мероприятия:

«Необходимо максимально широко проинформировать жителей края о мероприятии, чтобы каждый знал о возможности посетить музеи и понимал, куда и во сколько нужно прийти».

Более подробно с программой мероприятий акции можно познакомиться на сайте.

Источник — администрация губернатора Пермского края