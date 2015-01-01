Бюджетные средства на городскую программу по охране природы Перми были освоены в неполном размере

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Сегодня в Пермской гордуме представитель администрации отчитался о реализации городской программы «Охрана природы и лесное хозяйство Перми». По итогам этого отчёта, средства, выделенные из городского бюджета не были освоены на сумму 908 тыс. руб. Так, по плану на программу закладывалось 56 млн 379 тыс. руб., израсходовано 55 млн 470 тыс. руб. При этом было привлечено почти на 3 млн руб. больше внебюджетных источников — 8 млн 216 тыс. руб.

Представитель администрации пояснил, что причинами неполного освоения бюджетных средств являются расторгнутый муниципальный контракт на выполнение работ по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий на территории пермского городского лесничества и экономия по итогам проведения аукционов.

Кроме финансовых отчётов, были представлены также данные по площади ОПТ на территории Перми. В прошлом году она была увеличена на 8% от общей площади, что составляет 2 тыс. га. Качество воды рек Перми равно показателю 4.2 — грязные.

Было высажено 3 тыс. зелёных насаждений и за счёт внебюджетных средств проведена посадка 12 тыс. деревьев.

При этом, по оценке администрации, доля населения Перми, информированная о качестве природной среды, составила 28,7% от общего населения.