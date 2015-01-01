Максим Решетников поручил доработать перечень категорий обманутых дольщиков

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Сегодня, 17 мая, состоялось очередное заседание краевого правительства под председательством главы региона Максима Решетникова. Первый вопрос повестки — предоставление помощи обманутым дольщикам, отнесенным к льготным категориям граждан.

Напомним, в апреле состоялась встреча главы региона с обманутыми дольщиками Первого Пермского района. По итогам встречи Максим Решетников дал поручение министерству строительства проработать механизм предоставления финансовой помощи участникам долевого строительства. Сегодня на заседании правительства были подведены промежуточные итоги работы.

И.о. заместителя председателя правительства-министр строительства и ЖКХ Пермского края Михаил Сюткин предложил осуществлять социальные выплаты на достройку проблемных объектов дольщикам, входящим в льготную категорию граждан, предусмотренную федеральным законодательством. По словам министра, на 15 мая 2017 года по более чем 1300 договорам долевого строительства такая мера поддержки полагается около 200 семьям.

Однако глава региона Максим Решетников поручил краевому Минстрою предусмотреть поддержку не только граждан льготной категории, которым положена помощь по федеральному законодательству, но и других обманутых дольщиков, которые не могут позволить себе достройку жилья:

«За две недели перечень этих категорий должен быть сформирован, обсужден с Общественной палатой региона и представлен для утверждения правительством. Важно чётко сказать людям, какие категории, кто в каком объёме имеет право компенсацию из бюджета расходов на достройку жилья. Ещё раз обращаю внимание, что механизм предоставления финансовой помощи обманутым дольщикам должен быть предельно чётким и понятным».

Глава региона также предложил Общественной палате Пермского края организовать сбор мнений и публичное обсуждение проблемы обманутых дольщиков с участием самих дольщиков, рассмотреть предложения, которые предоставит Минстрой, обсудить и эти предложения, и сам механизм предоставления помощи обманутым участникам долевого строительства.

«Эта работа также должна быть проведена в течение двух недель», — отметил Максим Решетников.

Для организации выплат необходимо разработать нормативно-правовой акт о представлении субсидий.

Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников поддержал инициативу главы региона:

«Общественная палата Пермского края готова предоставить площадку с участием экспертов, представителей Общественной палаты и обманутых дольщиков для внедрения предложений по выходу из сложившейся ситуации, подготовленных Минстроем, на каждый проблемный объект, обсуждения специфики каждого объекта. Считаю, что это станет значимым этапом решения этого крайне сложного вопроса. При этом, важно, чтобы наш диалог был максимально предметным. На мой взгляд, должна быть учтена не только специфика каждого объекта, но и различные жизненные ситуации, в которых оказались граждане».

Источник — администрация губернатора Пермского края