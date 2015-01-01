Пермские депутаты предлагают создать рабочую группу по корректировке схемы ТБО

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На комитете Пермской гордумы по городскому хозяйству заместитель начальника департамента ЖКХ Владислав Наберухин доложил о реализации полномочий в сфере обращения с отходами в Перми. Движения в этом вопросе по-прежнему нет, в связи с чем депутатами было предложено создать рабочую группу по корректировке схемы обращения с отходами, куда войдут депутаты, представители администрации и управления экспертизы и аналитики.

По словам Наберухина, сейчас для разграничения полномочий в сборе твёрдых бытовых отходов между Пермью и краем необходимо принять два документа: территориальную схему обращения с отходами и порядок сбора ТБО. С принятием этих документов до сих пор есть проблемы, несмотря на то, что новая схема должна была появиться в начале года.

«Мы четвёртый раз просматриваем этот вопрос, и мнение депутатов, администрации, управления экспертизы одно — схема идёт вразрез с интересами жителей Перми. Предложено установить непонятный тариф», — заметил содокладчик и депутат гордумы Вячеслав Горигорьев.

Напомним, в связи с изменениями федерального законодательства, администрация Перми и краевое правительство должны были разграничить полномочия в сфере обращения с отходами. В феврале первый заместитель начальника городского департамента ЖКХ Павел Ситкин попросил депутатов перенести решение по этому вопросу с 1 марта на 1 октября 2017 года. В марте на круглом столе была представлена схема обращения с отходами, тогда первый заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин сказал, что в июле планируется провести выбор регионального оператора по обращению с ТБО вместе с последующей проработкой тарифа.