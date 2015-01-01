Борис Грызлов приедет в Пермь проконтролировать праймериз

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По информации «Нового компаньона», экс-министр внутренних дел и председатель Госдумы РФ, сейчас полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины и член Высшего совета партии «Единая Россия" Борис Грызлов может совершить в Пермь рабочую поездку в начале июня, чтобы проконтролировать проведение праймериз «Единой России» по выборам губернатора.

«Во всех регионах, где будет проведено предварительное голосование, ожидается присутствие партийных випов», — отметил источник.

Напомним, своего кандидата на пост губернатора единороссы выберут в начале июня на партийной конференции. Сейчас известно, что в них будут участвовать врио губернатора Максим Решетников и депутат заксобрания Сергей Клепцин.