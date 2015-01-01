«Пермгорэлектротранс» превысил план по безубыточности на 0,3 млн руб.

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Сегодня на заседании комитета по городскому хозяйству Пермской гордумы начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов отчитался об экономическом оздоровлении «Пермгорэлектротранса». Результаты превысили план по безубыточности на 0,3 млн руб.

Запланированный общий экономический эффект от реализации программы оздоровления МУП «Пермгорэлектротранс» (ГЭТ) в 2015-2016 годы составил 481,5 млн руб. В 2015 году — 151.8 млн руб., а в 2016 году — 327,9 млн руб. В прошлом году достигнутый экономический эффект за счёт повышения платы за проезд, субсидии из бюджета на перевозку пассажиров составил 309,2 млн руб.

В итоге фактически экономический эффект достиг 463,8 млн руб.

Этот вопрос по рекомендации контролирующих органов было решено оставить на контроле до конца года.





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