ЛДПР отзывает поправки о введении дополнительных ставок для краевых депутатов

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Как сообщил сегодня в «Вконтакте» депутат краевого парламента, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников, поправки о введении дополнительных ставок для депутатов в ближайшее время будут отозваны в связи с тем, что выравнивание прав депутатов за счёт увеличения бюджетных расходов является неправильным.

«Есть серьёзная задача — комплексно проверить существующие расходы на содержание краевого парламента на предмет их обоснованности и эффективности. Цифры реально зашкаливают: в 2012 году это было 347 млн руб., на нынешний год уже 555 млн руб.! За пять лет с учётом роста стоимость содержания краевого парламента составит около 3 млрд руб. минимум. Буду изучать информацию и консультироваться с контролирующими органами. Жировать во времена экономического кризиса и западных санкций за бюджетный счёт это непозволительная роскошь. Это два.



Третье — сейчас обсуждаем варианты сокращения расходов на краевой парламент. Есть, например, мнение о том, что зарплату в краевом парламенте должны получать только председатель и его заместители. На данный момент на зарплате в заксобрании 21 депутат. Ну и последнее. Будем бороться с привилегиями за народный счёт. Экономия бюджетных средств в условиях нынешнего дефицита должна стать главной частью предвыборной кампании кандидата в губернаторы Пермского края», — пишет Олег Постников.

Напомним, поправки предусматривали работу на постоянной основе депутатов краевого парламента: Владимира Чулошникова (КПРФ), Игоря Орлова (ЛДПР), а также руководителя фракции «Справедливая Россия» Дарьи Эйсфельд.

По словам Олега Постникова, действия по отзыву поправок уже согласованы с федеральным руководством партии.